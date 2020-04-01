В "Шереметьево" отреагировали на письмо о минировании трех самолетов

Информация оказалась ложной

Неизвестные сообщили о взрывных устройствах, якобы заложенных в трех самолетах. Эта информация не подтвердилась.

"На электронную почту [аэропорта] "Шереметьево" поступило анонимное сообщение о "минировании" трех рейсов: Красноярск - Москва, Москва - Пермь и Москва - Санкт-Петербург", - пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

Два самолета благополучно приземлились в Перми и Петербурге. Лайнер, который вылетел из Красноярска, еще находится в воздухе.

По данным агентства, анонимные звонки о бомбах в самолетах стали поступать почти ежедневно с 3 марта. Пришла ложная информация о минировании около 100 воздушных средств.

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