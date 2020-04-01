Названы избежавшие заражения коронавирусом российские регионы

Это десять субъектов

Случаи заражения коронавирусом выявили уже в 75 регионах России. Пациентов с COVID-19 пока нет лишь в десяти регионах: в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейской автономии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке и Ямале, а также в Ненецком автономном округе. Список привело агентство РИА Новости.

В России за сутки зафиксировано 440 новых случаев заражения коронавирусом в 35 регионах. Всего в стране выявлено 2777 заразившихся. 190 человек выздоровели, скончались 24. Как сообщили в правительстве, темпы тестирования постоянно растут. Активно внедряется система сбора данных о прибывающих из-за границы. В целях поддержки населения и бизнеса Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах.

На заседании координационного совета по борьбе с эпидемией премьер Михаил Мишустин сообщил, что России удалось нарастить масштабы тестирования на коронавирус до 36 тысяч проб в сутки. Также глава правительства проинформировал о важных изменениях. В частности, регистрация браков скоро станет дистанционной. Активно внедряется и система сбора данных о гражданах, прибывающих из-за границы. Все они во время обязательного карантина должны будут вести журнал о своем состоянии на портале госуслуг.

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