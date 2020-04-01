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Как перестать бегать к холодильнику во время самоизоляции

16:48
  • среда
  • 01 апреля 2020

Диетолог рассказала, как сформировать рацион

Диетолог назвала правила питания в условиях самоизоляции, чтобы не набрать лишних килограммов.
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Главное - питаться нужно регулярно и сбалансировано, чтобы не было соблазна перекусов. Если избежать их не удается, то в свой ежедневный рацион стоит включить легкие салаты – они вполне могут заменить снеки и сладости.

Идеально подойдет салат из вареной свеклы, чеснока и кинзы, сбрызнутый яблочным уксусом, поделилась рецептом врач-диетолог Инна Кононенко.

"Чеснок - хороший иммуномодулятор и обладает противовирусным действием. А яблочный уксус обеспечивает такую кислотность в желудке, справиться с которой любому вирусу будет сложно", - рассказала она "Росбалту".

Хорошим вариантом перекуса может стать квашеная капуста с клюквой. Ягода является мощным антисептиком, а капуста хорошо влияет на микрофлору кишечника. Не стоит злоупотреблять чаем и кофе. Лучше пить извар – это замоченные в кипятке на ночь сухофрукты.

"Главное — не добавлять сахар. В таком напитке много витаминов и микроэлементов, которые поддержат вас во время самоизоляции", - порекомендовала диетолог.

С 30 марта россияне находятся в строгой самоизоляции, чтобы пресечь стремительное распространение коронавируса в нашей стране. 

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