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Россиянам посоветовали самоизолироваться на балконе

17:08
  • среда
  • 01 апреля 2020

Дизайнер посоветовал, как правильно сделать рабочее место на дому

Россиянам посоветовали, как правильно обустроить рабочее место на дому. Как считает участник Российской ассоциации декораторов и дизайнеров интерьера Евгения Жданова, в первую очередь необходимо сделать уборку в квартире.

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В интервью "Говорит Москва" она сказала, что рабочий стол лучше расположить у окна, так как естественный свет всегда лучше для глаз, чем искусственный. Тем, кому нужно более изолированное место, она посоветовала перейти с кухни в спальню или на балкон.

"Хорошим примером здесь будет обустройство рабочего места на утеплённом балконе или лоджии. Большая площадь остекления даёт прекрасную освещённость", - уверена Жданова.

Не стоит забывать и о том, что место работы – это также место отдыха и уединения, поэтому для сохранения уюта понадобится торшер или домашние цветы.

Ранее диетолог назвал правила питания в условиях самоизоляции, чтобы не набрать лишних килограммов.

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