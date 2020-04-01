Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Полноценная версия заработает в ближайшие дни

Для инфицированных коронавирусом москвичей создадут мобильное приложение. Оно называется "Социальный мониторинг".

Как сообщили ТВЦ.RU в департаменте информационных технологий Москвы, приложение позволит правоохранительным органам убедиться в том, что гражданин соблюдает режим изоляции и не выходит из дома.

Приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя. "При этом фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом правоохранительные органы", - уточняется в материале.

Информация о том, что для работы приложения используются иностранные сервера, не соответствует действительности. Все программное обеспечение и данные хранятся на серверах департамента информационных технологий на территории России. Версия приложения, опубликованная 31 марта в Google Play, была тестовой.

Полноценная версия приложения заработает в ближайшие дни. Подчеркивается, что власти не планируют использовать его для всех жителей города. Все данные, которые пользователи передадут приложению, будут храниться на серверах департамента информационных технологий, которые расположены на территории России.

"Если у пациента нет смартфона или он по какой-либо причине не хочет ставить на свой телефон это приложение, на время карантина будет предоставляться другой аппарат. По завершении лечения его необходимо будет вернуть в департамент информационных технологий", - говорится в материале.

В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 267 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, почти половина заболевших моложе 45 лет. В списках также 29 детей. Всего в столице 1880 инфицированных.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Москве смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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