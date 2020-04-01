В Африке осталось пять стран без коронавируса

Как им это удается?

В пяти африканских странах нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Это Южный Судан, Малави, Коморские острова, Сан-Томе и Принсипи, а также Лесото, пишет агентство AFP со ссылкой на Минздрав стран.

Отсутствие коронавирусных больных на Коморских островах специалисты связывают с применением артемизина для лечения малярии. Однако эта теория требует научного подтверждения.

В Лесото, Малави и Сан-Томе и Принсипи попросту нет нужного количества систем для проведения тестирования на коронавирус, сообщает ТАСС. А отсутствие заболевших в Южном Судане связывают со слабым авиасообщением с внешним миром.

По данным на 30 марта, чистых от коронавируса африканских стран было девять – в компании с вышеперечисленными государствами были также ЦАР, Бурунди, Сьерра-Леоне и Ботсвана. Но за двое суток ситуация изменилась.

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