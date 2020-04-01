Россия зарезервировала 1,4 триллиона рублей на борьбу с COVID-19

Об этом заявил Михаил Мишустин во время дистанционного совещания правительства с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством. Оно прошло в дистанционном формате, передает "ТВ Центр".

Президент связался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами посредством телеконференции из своей резиденции в Ново-Огарево. Каждый участник вышел на связь с главой государства со своего рабочего места. Обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, а также актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.

"Знаю, что все вы работаете, как и требует сегодня обстановка, весьма напряженно. Мы с вами в контакте по нескольку раз в день. Почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в таком, удаленном режиме, в режиме видеоконференции в связи с тем, что обстановка этого требует. Но результаты нашей работы должны быть такими, как того требует обстановка, как я уже сказал. И уверен, что удаленный режим, способ работы на качестве нашей с вами совместной деятельности не отразится. Мы рассмотрим сегодня несколько вопросов, которые являются чрезвычайно важными. Это касается, разумеется, самого острого, а именно наших действий в связи с пандемией, коронавирусом. Безусловно, поговорим и о социально-экономических вопросах. Давайте начнем наше совещание. Слово - Михаилу Владимировичу Мишустину, председателю правительства Российской Федерации", - сказал в начале совещания Путин.

"В своём обращении вы поставили перед правительством ряд задач по поддержке граждан и экономики в это непростое время. Всю подготовительную работу мы провели максимально оперативно, в течение суток сформировали необходимые изменения в законодательство и уже на следующий день, 26 марта, рассмотрели их на заседании правительства. Парламентарии также сработали оперативно. Вчера Госдума и Совфед одобрили федеральные законопроекты, которые предусматривают реализацию озвученных вами инициатив. В федеральных законопроектах предусмотрены решения об автоматическом продлении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка и о новой оплате больничных листов (исходя из суммы не менее одного МРОТ). Также Минтруд дал соответствующее поручение регионам о продлении региональных социальных выплат", - заявил Мишустин.

Глава правительства отметил, что на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и антикризисные меры в стране зарезервировано 1,4 триллиона рублей. В частности, в бюджете страны зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов.

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