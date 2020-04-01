Сотни людей в Саратове застряли в очередях за карантинными пропусками

В ситуацию вмешался спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал губернатора Саратовской области Валерия Радаева срочно вмешаться в ситуацию с длинными очередями в столице региона и взять ее под личный контроль. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сегодня на улицах Саратова - сотни людей стоят в очередях перед всеми районными администрациями, чтобы получить специальные пропуска, которые позволят перемещаться по региону с началом действия карантина.

Людей возмутило, что на выдачу разрешений отведен всего один день. Местные власти только накануне объявили о принятии новой меры со 2 апреля. Позже из-за сложившейся ситуации было решено перенести введение ограничений на 4 апреля.

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