"Остается только молиться": Трамп признал бессилие США перед коронавирусом

В стране катастрофически не хватает средств защиты и оборудования

Самая тяжёлая ситуация в связи с пандемией коронавируса - в США, которые лидируют на планете по числу заражённых. И если темпы распространения сохранятся, то скоро в этом списке будет более 200 тысяч американцев. На восточном побережье - в районе Нью-Йорка - ситуация на грани катастрофы. Остановить распространение инфекции не удалось ни в начале, ни потом, а теперь там борются за жизни заражённых. Президент Дональд Трамп призвал сограждан молиться.

У американских медсестер и врачей терпение на исходе. Круглосуточный режим работы. Считанные часы сна. Ежедневно - сотни новых и новых пациентов, которым нужна экстренная помощь, а еще - катастрофическая нехватка средств защиты и оборудования. Медперсонал выходит на пикеты. Требует помощи от правительства.

"Буквально на днях Калифорния получила партию в 170 сломанных аппаратов вентиляции легких от федерального правительства, которая была отправлена из национального запаса. Мы ведем войну с невидимым врагом, и этот враг уже нанес больший ущерб американской экономике и американскому обществу, чем любая другая иностранная держава в прошлом. Поэтому нам нужно сильное кризисное управление в духе военного времени, чтобы справиться с этим", - сказал медбрат Давид Ямада.

Американцы всегда были в авангарде не только борьбы за демократию в других, суверенных государствах, но - что примечательно - и с мировыми эпидемиями тоже. Вспышка атипичной пневмонии или распространение Эболы - США тут как тут. Хотя реальной угрозы для самих Штатов это все не представляло. И вот COVID-19. На реальном поле битвы Вашингтон кажется бессильным. Почти 190 тысяч заболевших. 4 тысячи смертей. В стране попросту не знают, что делать. Президент предлагает молиться и надеяться на лучшее.

"Мы посылаем самолёты с масками и медицинским оборудованием в районы, которые сейчас борются с чумой. Да! Вот что это такое! Это чума! В данном конкретном случае нам остаётся только молиться за наших докторов и медсестёр. Надеюсь, что эксперты правы в своих прогнозах и очень скоро мы увидим свет в конце тоннеля", - заявил президент США Дональд Трамп.

Мнение Дональда Трампа поменялось стремительно - еще более стремительно, чем распространилась эпидемия. Сначала он все отрицал, говорил об ущербе карантина для экономики. Но вирус заставил переобуться. Слишком, правда, поздно. По оценкам американских экспертов, из-за промедления президента Америка потеряла шесть недель. Можно было подготовить тесты, маски, защитные костюмы для медиков, запастись аппаратами искусственной вентиляции легких, карантин ввести вовремя. Ничего не сделали. Теперь благодарят за помощь Россию, которая отправляет за океан спасительные средства индивидуальной защиты и медоборудование.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

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