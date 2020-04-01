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На Украине в пасхальную неделю ужесточат карантин

18:34
  • среда
  • 01 апреля 2020

Богослужений на улице не будет

На Украине могут внедрить более жесткие карантинные ограничения в время пасхальной недели с 6 по 24 апреля.

Власти собираются заставить всех украинцев ходить в масках. Этот вопрос обсуждался на совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает телеканал "112 Украина".

Все дело в том, что из-за пасхальных праздников на Украине ожидается "всплеск заболеваемости коронавирусом". Чтобы предотвратить это, все богослужение будут транслироваться через телевизор.

По последним данным, На Украине коронавирусом заразились 669 человек, 17 скончались. В стране до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, введен карантин, закрыты границы.

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