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Разбитая разводом Самойлова назвала детей от Джигана украшением

17:58
  • среда
  • 01 апреля 2020

Модель ищет силы не грустить хотя бы в Instagram

Модель Оксана Самойлова рассказала о своем состоянии во время бракоразводного процесса с рэпером Джиганом, от которого родила четверых детей.
"Дети не должны страдать": Самойлова высказалась о скандале с Джиганом

"Я уже пережила внутри весь первичный шок. Вчерашний пост новость для вас, я с этим уже живу. Меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе. Мои дети - моя сила, мое украшение. И я обязательно буду счастливой, по другому сценарию, но обязательно буду", - написала модель в Instagram.

Самойлова верит, что найдет в себе силы не пасть духом и пообещала подписчикам не грустить хотя бы в социальных сетях.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя. Сын Давид родился 18 февраля этого года. После этого в семье звезд начались скандалы. Рэпер начал дебоширить и попал в наркологическую клинику.

31 марта стало известно, что Самойлова подала на развод. Вину за крах семьи многодетная мать возложила на плечи Джигана.

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