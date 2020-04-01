Прокурор Москвы напомнил ритейлерам о недопустимости скоплений покупателей

Ряд торговых сетей не отвечают требованиям соцдистанцирования

Прокуратура Москвы уличила торговые сети в нарушении норм социального дистанцирования, являющихся важной и неотложной мерой по предупреждению возможных очагов распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили АГН "Москва" в пресс-службе надзорного ведомства столицы, прокурор столицы Денис Попов направил руководителям 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей предостережения о недопустимости нарушения законодательства.

В Москве с 30 марта все горожане (независимо от возраста) обязаны не покидать места проживания. Необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Исключение — поездки на такси.

Выходить из дома можно при обращении за неотложной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью; для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить; для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания; если нужно вынести мусор.

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