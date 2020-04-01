ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прокурор Москвы напомнил ритейлерам о недопустимости скоплений покупателей

18:05
  • среда
  • 01 апреля 2020

Ряд торговых сетей не отвечают требованиям соцдистанцирования

Прокуратура Москвы уличила торговые сети в нарушении норм социального дистанцирования, являющихся важной и неотложной мерой по предупреждению возможных очагов распространения коронавирусной инфекции.
Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Как сообщили АГН "Москва" в пресс-службе надзорного ведомства столицы, прокурор столицы Денис Попов направил руководителям 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей предостережения о недопустимости нарушения законодательства.

В Москве с 30 марта все горожане (независимо от возраста) обязаны не покидать места проживания. Необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Исключение — поездки на такси.

Выходить из дома можно при обращении за неотложной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью; для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить; для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания; если нужно вынести мусор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Разметка для дистанцирования покупателей в магазинах
Разметка для дистанцирования покупателей в магазинах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.