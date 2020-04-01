"Никто заборов городить не будет": Воробьев опроверг закрытие Москвы и области

Москва и Подмосковье - единое пространство

Блокировка Москвы и области из-за угрозы коронавируса не планируется. Жителей столицы и Подмосковья успокоил губернатор Андрей Воробьев.

"Если вы заметили, мы ведем максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет", - сообщил он в прямом эфире на телеканале Россия-1.

Тем не менее, это не означает, что гражданам можно "праздно шататься по улицам". Если власть все же введет ограничение передвижения из-за COVID-19, то оно будет распространяться на всех, отметил губернатор Московской области.

По последним данным, в Подмосковье зарегистрировано 134 случая заболевания коронавирусом. 17 пациентов выписаны из больниц, двое умерли в результате развившихся осложнений.

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