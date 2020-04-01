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Отельеры жестоко поступили с застрявшими на Сейшелах россиянами

19:12
  • среда
  • 01 апреля 2020

Почти 200 человек не могут вернуться домой

Российских туристов, которых из-за пандемии коронавируса не успели вернуть на родину, выселили из отелей на Сейшельских островах. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, пока неизвестно, когда люди вернутся домой.

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Ранее гостиницы Сейшел закрылись на карантин. На островах застряли 193 гражданина России, а авиасообщение с островами прервано. Вывозной рейс планировался на 26 марта, но пока не состоялся.

"У туристов есть информация, что единственный вывозной рейс выполнит QatarAirways 3 апреля. Однако места на него есть только до столицы Катара Дохи, до Москвы мест нет", - сообщили "Интерфаксу" в РСТ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину выделить средства на поддержку российских граждан, которые на фоне пандемии коронавируса оказались за рубежом в сложном финансовом положении.

Выделить деньги Минфин должен МИД, которое занимается возвращением российских граждан, оказавшихся за рубежом. По информации внешнеполитического ведомства, за рубежом находятся 25 тысяч россиян.

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