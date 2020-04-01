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В МГД утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции

18:42
  • среда
  • 01 апреля 2020

Жителей Москвы будут штрафовать на 4 тысячи рублей

Депутаты Мосгордумы приняли закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщает ТВЦ.RU.
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Жителей Москвы, которые нарушат режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если они выехали в город на транспорте, то сумма штрафа составит 5 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение - 5 тысяч рублей.

Также законом вводится административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий). Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, а юридические - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц.

Административная ответственность наступит только в случае, если за совершенные действия (бездействие) не предусмотрена уголовная ответственность или административная ответственность в соответствии с КоАП России.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля является нерабочей с сохранением заработной платы, но аптеки, продуктовые магазины и банки продолжат свою работу. Глава государства призвал жителей столицы оставаться дома в этот период.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подписал соответствующий указ о дополнительных мерах предотвращения распространения коронавируса, которым постановил, что с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Также было объявлено, что будет введена система специальных пропусков, которая должна заработать в столице до 5 апреля.

Ране Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за несоблюдение карантина, предусматривающие наказание как в виде штрафов до двух миллионов рублей, так и лишение свободы на срок до семи лет.

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