Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю

Семи дней недостаточно

В Роспотребнадзоре высказались о продлении нерабочей недели в рамках борьбы с коронавирусом.

Все дело в том, что инкубационный период для вируса – 14 дней, то есть период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, объяснила глава ведомства Анна Попова.

"Этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше", — заявила она.

На какой срок ее стоит продлить, Попова не уточнила. Тем не менее, официальная неделя выходных уже позволила снизить скорость распространения коронавируса в стране, пишет издание argumenti.ru.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился сделать неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с борьбой с коронавирусом. Эти меры должны помочь сдержать распространение инфекции в России.

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