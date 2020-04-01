Стало известно, как Путин защищается от коронавируса на работе

Песков дал разъяснительный комментарий
Президент России Владимир Путин начал пользоваться антисептиком на рабочем месте.
Флакон с обеззараживающей жидкостью заметили у президента на столе во время совещания с правительством, которое прошло в формате видеосвязи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на столе стоит не что иное, как антисептик, передает РИА Новости.
Ранее спикер Кремля рассказал, что президент работает дистанционно и регулярно проверяется на коронавирус.
Видео: Путин призвал ускорить производство антисептиковВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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