Стало известно, как Путин защищается от коронавируса на работе

Песков дал разъяснительный комментарий

Президент России Владимир Путин начал пользоваться антисептиком на рабочем месте.

Флакон с обеззараживающей жидкостью заметили у президента на столе во время совещания с правительством, которое прошло в формате видеосвязи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на столе стоит не что иное, как антисептик, передает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля рассказал, что президент работает дистанционно и регулярно проверяется на коронавирус.

Видео: Путин призвал ускорить производство антисептиков

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