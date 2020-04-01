ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

19:31
  • среда
  • 01 апреля 2020

Это необходимо в условиях пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса.

В частности, теперь кабмин может самостоятельно ввести режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на всей территории страны или на ее части. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках борьбы с коронавирусом, глава государства также подписал законы о выплатах за больничный в размере не менее одного МРОТ в месяц, об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, о праве регионов самостоятельно вводить налог на самозанятых, о направлении средств на борьбу с COVID-19 без правки бюджета.

Видео: правительству разрешили вводить режим ЧС по всей стране

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин подписывает документ
Владимир Путин подписывает документ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.