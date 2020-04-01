Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Это необходимо в условиях пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса.

В частности, теперь кабмин может самостоятельно ввести режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на всей территории страны или на ее части. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках борьбы с коронавирусом, глава государства также подписал законы о выплатах за больничный в размере не менее одного МРОТ в месяц, об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, о праве регионов самостоятельно вводить налог на самозанятых, о направлении средств на борьбу с COVID-19 без правки бюджета.

Видео: правительству разрешили вводить режим ЧС по всей стране

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