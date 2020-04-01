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Путин: в России усложняется ситуация с коронавирусом

19:36
  • среда
  • 01 апреля 2020

Заболеваемость выросла за сутки на 18,8%

Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции (COVID-19) усложняется. Об этом заявил президент Владимир Путин.

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"В стране ситуация усложняется, в мире очень сложная ситуация с коронавирусом", - сказал он во время дистанционного совещания с правительством.

Как сообщила во время совещания вице-премьер Татьяна Голикова, заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в России за сутки на 18,8%.

"440 случаев - это прирост за последние сутки. То есть, количество граждан, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, за последние сутки возросло на 18,8%", - сказала она.

По ее данным, наибольший уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее Путин разрешил правительству вводить режим ЧС и подписал закон о штрафах за нарушение карантина и фейки.

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