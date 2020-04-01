Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян из Турции

Также президенты затронули ряд важных международных вопросов

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ряд важных вопросов.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В частности, лидеры двух стран обсудили урегулирование сирийского конфликта, обстановку в Идлибе и ливийскую проблематику, говорится в сообщении Кремля.

Помимо военно-политических вопросов, Путин и Эрдоган обменялись информацией о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией, обсудили взаимодействие в деле обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан.

В конце марта Эрдоган принял решение приостановить авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Точное время, с которого вступает в силу это решение, в сообщении не указано.

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