Путин подал россиянам пример законопослушного поведения

Речь идет о тех людях, которые находятся на карантине или самоизолировались

Президент России Владимир Путин надеется, что дистанционное совещание с правительством, проведенное в среду, станет примером поведения для россиян, которые находятся на карантине или самоизолировались.

"Мы говорили о том, чтобы организовать по возможности работу, там, где это целесообразно, так, как мы сейчас это с вами делаем, показывая, надеюсь, пример ответственного и законопослушного поведения на удаленном режиме", - сказал глава государства, подводя итоги встречи с членами кабмина (цитата по ТАСС).

По его данным, на карантине в России находятся 3 миллиона 317 тысяч 175 человек, в обсервации - 1777 человек, на самоизоляции - 292 тысячи 740 человек.

Во время совещания Путин заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в России. Он и члены правительства договорились о необходимости отработать бесплатный доступ к интернет-ресурсам и помочь людям с пользой для дела провести время в домашних условиях.

Ранее Путин разрешил правительству вводить режим ЧС и подписал закон об уголовной ответственности за нарушение карантина и фейки.

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