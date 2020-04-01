Политолог назвал переход Мосгордумы на дистанционную работу максимально верным решением

Москва - двигатель прогресса

Решение Мосгордумы перейти на дистанционную работу – правильный ход в сложившихся реалиях с коронавирусной инфекцией.

"В рамках перехода от устаревшей, средневековой модели парламента к новой, соответствующей эпохе электронной демократии XXI века, это был бы своевременный и логичный шаг. Где еще, как не в Москве соглашаться на такое. Нет у нас другого центра инноваций. И в ближайшее время не будет", - написал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков у себя в telegram-канале.

Депутаты Мосгордумы – продвинутые интернет-пользователи и способны справиться с поставленными задачами. Следующим этапом нужно обязать парламентариев проводить онлайн-встречи с избирателями, выступать с ежедневными публичными отчетами и начать регулярные онлайн-дебаты.

Чеснаков считает, что на подобный режим работы стоит перевести и столичную Общественную палату.

"Москва может стать локомотивом политики по переходу к новой цифровой реальности. И это хорошо. Мне это нравится. Я давно об этом талдычу", - заключил он.

Сегодня, 1 апреля, депутаты Мосгордумы приняли постановление о проведении дистанционных заседаний в условиях режимов повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций. В настоящее время в связи с распространением коронавируса почти треть сотрудников аппарата переведены на удаленную работу.

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