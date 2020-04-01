"И нам пришлось бы поехать в Крым": Земфира выпустила новую песню

Певица поделилась свежей музыкой впервые за полтора года

Певица Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года. Она называется "Крым". Трек опубликован на ютуб-канале артистки.

Слово Крым упоминается в песне один раз. "Если ты будешь со мною жить, я попробую бросить пить, однозначно брошу курить, потому что тебя бесит дым. Бесит кашель мой, как у больных. И нам пришлось бы поехать в Крым", - поет Земфира в начале трека.

В записи песни участвовали гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер.

В сентябре 2018 года певица выпустила песню "Джозеф" на стихи Иосифа Броского. В ноябре 2019 года на своем концерте в Дубае Земфира представила концертные версии двух новых композиций Goodbye и Abuse. Певица пока не выпустила их в студийной версии.

Последний альбом певицы "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году.

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