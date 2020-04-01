Пропускную систему Москвы интегрируют с Подмосковной

Она заработает до 5 апреля
Пропуск, размещающий передвигаться во время самоизоляции, будет одинаково действовать и на территории Москвы, и в Подмосковье.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Действительно, программисты у нас, как и в Москве, готовят эту платформу. Конечно, она будет интегрирована с Москвой", - заверил глава региона.
Чтобы беспрепятственно добираться из области в Москву и наоборот, нужно при получении разрешения указать свой маршрут.
Ранее Воробьев заявил, что блокировка Москвы и области из-за угрозы коронавируса не планируется.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин распорядился до 5 апреля ввести в столице систему специальных пропусков для передвижения в условиях коронавируса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"