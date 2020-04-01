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Пропускную систему Москвы интегрируют с Подмосковной

21:09
  • среда
  • 01 апреля 2020

Она заработает до 5 апреля

Пропуск, размещающий передвигаться во время самоизоляции, будет одинаково действовать и на территории Москвы, и в Подмосковье.

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Действительно, программисты у нас, как и в Москве, готовят эту платформу. Конечно, она будет интегрирована с Москвой", - заверил глава региона.

Чтобы беспрепятственно добираться из области в Москву и наоборот, нужно при получении разрешения указать свой маршрут.

Ранее Воробьев заявил, что блокировка Москвы и области из-за угрозы коронавируса не планируется.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин распорядился до 5 апреля ввести в столице систему специальных пропусков для передвижения в условиях коронавируса.

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