Появилась информация о российской вакцине от коронавируса

Испытания проведут на 60 добровольцах

Министерство финансов России зарезервировало почти полтора триллиона рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса в стране. Об этом доложил Владимиру Путину премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания президента с членами правительства. А крупнейшие операторы связи с сегодняшнего дня в пилотном режиме начали предоставлять бесплатный доступ к 370 социально значимым интернет-ресурсам. Об этом проинформировал президента глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Совещание прошло в новом, дистанционном формате.

Обстановка требует. Этими словами Владимир Путин открыл новый формат общения с членами правительства - дистанционный. Он же может служить примером и для других работодателей, как наладить эффективную, а главное, безопасную для всех работу с подчиненными. В режиме телеконференции с президентом - глава кабмина и его министры. Владимир Путин удаленно руководил совещанием из своей резиденции в Ново-Огареве. Члены правительства отчитывались о текущей ситуации каждый из своего кабинета. Основная тема - вопросы, требующие самых решительных действий в связи с пандемией коронавируса.

"Знаю, что все вы работаете, как и требует сегодня обстановка, весьма напряженно. Мы с вами в контакте по нескольку раз в день. Почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в таком, удаленном режиме, в режиме видеоконференции в связи с тем, что обстановка этого требует. Но результаты нашей работы должны быть такими, как того требует обстановка, как я уже сказал. И уверен, что удаленный режим, способ работы, на качестве нашей с вами совместной деятельности не отразится", - заявил Путин.

Владимир Путин отметил, что ситуация в мире с коронавирусом очень сложная. Осложняется она, соответственно, и в России. По последним данным, в нашей стране выявлено почти 2800 случаев заболевания. Только за последние сутки - плюс 440 новых пациентов и 24 умерших. Инфекция зафиксирована в 75 регионах. Наибольшее количество заболевших - в Москве и области, Санкт-Петербурге, республике Коми и Бурятии. Однако увеличение случаев коронавирусной инфекции связано не только с ее действительно стремительным распространением, но и с ростом выявляемости. В процесс тестирования вовлечены не только все лаборатории Роспотребнадзора, но и некоторые частные. Среди выявленных случаев новой инфекции преобладают так называемые завозные. Из тех стран, где бушует эпидемия COVID-19. Вторая причина - контакты с теми, кто оттуда приехал. Начиная с 11 марта российскую границу пересекли более 825 тысяч человек. И сейчас страна готовится к очередным волнам возвращающихся.

"Только за сутки ожидается приезд 1400, а всего мы ожидаем еще почти 20 тысяч. Судя по докладам, которые у меня есть, значительное количество наших граждан, постоянно проживающих за границей, возвращаются на свою историческую Родину. Судя по всему, получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границами Российской Федерации сегодня для них непросто. Но и на нас накладывает это определенную нагрузку. В этой связи вопрос: как организована работа и что вы предлагаете делать с теми, кто уже вернулся из заграницы, и с теми, кто еще вернется?" – спросил Путин.

"Мы будем направлять чартерные борты за нашими гражданами, но количество граждан, которое будет прибывать в Российскую Федерацию ежедневно, будет ограничено, чтобы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции. О чем идет речь? Речь идет о том, что ежедневно в московский хаб должно прилетать не более 500 человек. В другие города, в аэропорты других городов, расположенных на территории Российской Федерации – до 200 человек", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Все вновь прибывшие из зараженных стран должны будут в течение 14 дней пройти карантин или самоизоляцию. Вернувшиеся без признаков заболевания россияне, которые в силу тех или иных причин не смогут закрыться у себя дома, будут направлены в так называемые обсерваторы, где им обеспечат изоляцию, медицинское наблюдение и выдадут больничный. Сейчас по всей стране на карантине находятся более 3 миллионов 317 тысяч человек. В обсервации - 1777. И на принудительной самоизоляции почти 300 тысяч человек. Усилена работа по мобилизации и перепрофилированию коечного фонда для оказания помощи заболевшим.

Сообщила Голикова и об испытании российской вакцины от коронавируса. В первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые планируют начать 29 июня, примут участие 60 добровольцев.

Государственный научный центр "Вектор" разработал прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. Это широко применяемые рекомбинантный вирусные вектора и синтетические вакцины. Определение готовой лекарственной формы по отдельным вариантам вакцин и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая. Доклинические исследования специфической активности вакцины будут проведены до 22 июня, после чего будут начаты клинические исследования первой фазы.

Говоря о лекарствах, вице-премьер сказала, что на возможность лечения инфекции проверяются восемь уже имеющихся в обращении и 22 новых лекарственных. Результаты будут известны 10 апреля.

"Мы проводим работу по проверке уже имеющихся в обращении лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции. Сейчас мы исследуем восемь лекарственных препаратов, которые уже зарегистрированы в Российской Федерации. Достоверные данные о возможности лечения ими новой коронавирусной инфекции будут получены у нас 10 апреля. Кроме того, мы проверяем еще 22 новых лекарственных препарата, которые представлены Сибирским отделением Российской академии наук. Достоверные результаты получим 10 апреля 2020 года", – рассказала Голикова.

Но пока лекарства нет с понедельника по всей стране объявлены нерабочие дни, но это не каникулы. Одновременно с этим регионы один за другим принимают решения по расширению режима социального дистанцирования.

"Мы все знаем, что сделано это для того, чтобы снизить распространение заболевания, введя так называемое социальное дистанцирование, чтобы дать возможность подготовиться медицинским организациям, системе здравоохранения, сгладить пики для работы в условиях пандемии. Мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко, исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона. Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей", - сообщила Голикова.

Тому, как поддержать граждан и экономику в это непростое время была посвящена не меньшая, чем вопросам здоровья, часть совещания. Буквально за сутки правительство подготовило все необходимые изменения в законодательство, а Парламент без долгих обсуждений за них проголосовал.

"Первое – это поддержка людей. В федеральных законопроектах предусмотрены решения об автоматическом продлении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка, и о новой оплате больничных листов, исходя из суммы не менее одного МРОТ. Также Минтруд дал соответствующее поручение регионам о продлении региональных социальных выплат. Уже готовы ускоренные единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Великой Победы. Они должны быть осуществлены до конца апреля. Также поручено ускорить выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно – не с июля, а с июня. Подписано и вступило в силу постановление правительства о повышении максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ. На это будет дополнительно направлено около 30 миллиардов рублей", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для поддержки предприятий - целый пакет мер. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве с приостановкой на этот период исполнительного производства и начисления штрафов. Предоставление отсрочки по налогам, за исключением НДС, для малого и среднего бизнеса, а для микроорганизаций - еще и по страховым взносам. Шестимесячная отсрочка уплаты процентов и основного долга по кредитам. Отдельные решения по наиболее пострадавшим отраслям экономики - общественного питания, бытовых услуг, спорта, авиа и туристических компаний. От освобождения от уплаты налогов до 1 мая до прямой компенсации затрат из бюджета, например, на эвакуацию наших граждан из других стран. Однако Владимир Путин попросил заглянуть на полгода вперед.

"Я когда встречался с представителями малого бизнеса, они о чем просили: о том, чтобы, когда эта отсрочка закончится по всем этим направлениям, чтобы не было для них сильным ударом необходимость выплаты сразу всей задолженности, сразу всей отсрочки, которая накопилась за эти 6 месяцев. Я бы попросил Вас над этим подумать", - призвал президент.

"Без сомнения, мы будем смотреть на все вопросы реструктуризации и по результатам, когда уже проанализируем общую ситуацию, примем соответствующие решения, без сомнения", - пообещал Мишустин.

В общей сложности на борьбу с COVID-19 Минфин зарезервировал почти полтора триллиона рублей. И сейчас прорабатывается второй пакет мер по преодолению последствий коронавируса.

"Важно поддержать региональные бюджеты. В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов. Второе – это поддержка занятости. Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ. Предлагаемый объём поддержки – 150 миллиардов рублей", - сообщил председатель правительства.

Госкомпаниям разрешат осуществлять закупки у малых и средних предприятий в особом порядке. И это тоже одна из мер поддержки. Будет введен мораторий на проверки. Владимир Путин подписал ряд законов, принятых накануне парламентом. Президент дал правительству право вводить режим ЧС на территории всей страны. Также глава государства утвердил поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Ведь фейки о коронавирусе, в огромных масштабах появляющиеся в интернете, наводят хаоса не меньше, чем сама новая инфекция.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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