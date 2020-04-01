Москва учла мировой опыт: за нарушение режима самоизоляции будут штрафовать

Депутаты МГД утвердили наказание для нарушителей

В России расширяется производство систем для диагностики коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в сутки в нашей стране анализируют порядка 36 тысяч проб. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в регионах вводят дополнительные меры. В Москве городская дума по примеру многих европейских стран утвердила закон, который устанавливает штрафы за нарушение режима самоизоляции. А в Крыму готовятся к объявлению карантина.

Эта пробка из автомобилей собирается на въезде в Севастополь. Теперь каждому - и водителям, и пассажирам - измеряют температуру. Цель визита может быть только уважительная. Никаких поездок ради туризма, о чём уже устали повторять власти южных регионов страны. В ночь на четверг Крым закрывают на карантин.

"Сегодня принято мной решение. С ноля часов будет уже введение карантинных мероприятий. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С ноля часов на крымском мосту будет выставлен блокпост, то есть будет проведен 100%, без исключений, досмотр автомобильного транспорта", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

В Краснодарском крае подобные меры уже введены. Действует полный запрет на передвижения. Та же ситуация в Казани. Людям всеми способами напоминают - из дома без особой необходимости лучше не выходить.

Чтобы выйти на улицу в Татарстане, теперь нужно получать специальный код по SMS. Эта система - некий электронный пропуск. А в Саратовской области объявили о введении бумажных пропусков для тех, кто обязан ходить на работу. У местных администраций выстроились очереди, что меньше всего похоже на меры по предотвращению пандемии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже призвал губернатора Саратовской области срочно вмешаться в ситуацию. После этого региональные власти перенесли введение карантина на 4 апреля. Впрочем, режим жёсткой изоляции уже введён в более чем 50 регионах России, их количество продолжает расти. Это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В Челябинске городские кварталы обрабатывают дезинфицирующим средством.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 440 человек. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. Полностью выздоровели ещё 69 человек, скончались за всё время 24 человека.

На сегодняшнем совещании в правительстве премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия вошла в тройку стран-лидеров по объемам тестирования на коронавирус. Сейчас в сутки делается 36 тысяч тестов. Если диагноз подтверждается и протекает в лёгкой форме, двухнедельный карантин обязателен. То же правило касается всех прибывающих из-за границы. Контроль будут вести через операторов мобильной связи.

"В случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию в МВД. Также граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от "Госуслуг" самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать своё нахождение дома", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всё больше государственных услуг становится доступно онлайн. Премьер Мишустин распорядился обеспечить дистанционную работу ЗАГС. Сфера ЖКХ теперь удалённо по телефону работает с обращениями граждан. В условиях чрезвычайной ситуации дистанционно можно будет купить лекарства, отпускаемые по рецепту. Эту поправку поддержали в Госдуме.

"Это закон, который дополняет блок законопроектов, которые приняты были вчера для противодействия распространения вирусу в части дистанционной доставки лекарств. Во время ЧС, это доставка будет лекарств, которые требуют оформления рецепта", - рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В среду парламент принял закон о кредитных каникулах. Их получат граждане и бизнес, если доход упал более чем на 30%. Работать сейчас разрешено только аптекам и магазинам с товарами первой необходимости.

Во Владивостоке полиция заходит во все заведения, где ещё висят таблички "открыто". По всей стране остаются предприниматели и обычные люди, которые трактуют ограничительные меры по своему. Под Челябинском сотрудникам МЧС приходится объяснять рыбакам, что поймать сейчас они могут коронавирус. Людей заставляют собирать снасти и самоизолироваться по домам.

Без должного надзора не расходятся люди и на Байкале. Некоторые перепутали нерабочую неделю с каникулами.

В Санкт-Петербурге сотни мигрантов осаждают миграционный центр, чтобы продлить сроки пребывания в России - по факту люди вполне могут заразить друг друга. Другой пример безответственности - полиция в защитных костюмах задерживает девушку с коронавирусом. Она узнала, что заражена и попыталась на такси покинуть город. Беглянку вместе с водителем такси и подругой изолировали в Боткинской больнице. Но подобное наплевательство подрывает эффективность усилий, которые сейчас принимаются ради борьбы с коронавирусом, и по сути вынуждает растягивать их по времени. В Роспотребнадзоре уже порекомендовали продлить длинные выходные. У инфекции есть инкубационный период. Безопаснее всего всей страной его переждать по домам.

"Вы знаете, что период инкубации для этого вируса 14 дней, и период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней – это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было быть больше. На сегодняшний день мы видим определенный результат. Но очевидным он станет только тогда, когда разрыв цепочек будет распределен по времени", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Покидать дом стоит только для похода в ближайший магазин, аптеку, для прогулки с собакой или чтобы обратиться за медицинской помощью. За нарушение режима самоизоляции теперь можно поплатиться деньгами. В Москве городская дума увеличила минимальный штраф до четырех тысяч рублей. Если человека поймают повторно, оштрафуют на 5 тысяч. Индивидуальные предприниматели и должностные лица потеряют от 30 до 40 тысяч рублей, если продолжат оказывать услуги населению офлайн. Штраф для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Пётр Вершинин, Никита Васильев. Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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