"Мы подсели на это и начали верить": вскрылся обман Самойловой и Джигана

Яна Рудковская разложила все по полочкам

Яна Рудковская прокомментировала заявление Оксаны Самойловой о разводе с Джиганом.

Продюсер уверена, что вся семейная драма – это постановка ради денег и пиара, пишет интернет-портал "Дни.ру". Рудковская уверена, что от "неадекватного мужика" четверых детей не рожают и ни один нормальный мужчина не станет нарочито выкладывать в Сеть непристойные фото и доказывать всем, что он плохой муж и отец.

"Это все офигенно придуманный сценарий! <…> Джиган и Оксана - главные ньюсмейкеры двух последних месяцев. Мы теперь все (даже те, кому они были всегда "до фонаря"), знаем каждый их чих, все переживания и "злодейства" Дениса", - написала Рудковская в своем telegram-канале.

Выходки Джигана – это всего лишь часть хорошо продуманного-пиар-плана. Пара намеревается крупно на нем заработать. Не исключено, что этот сериал будет продолжаться еще несколько месяцев.

"От плохих мужиков четверых детей точно не рожают. Да и за десять лет, думаю, человека точно распознают и рассекречиват. Теперь у них многомиллионные просмотры постов. У Оксаны добавился целый миллион подписчиков (не хило за два месяца). Каждый день начинается с ожидания: что же еще вытворит Джиган. Мы подсели на это и начали верить", - заметила светская львица.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя. Сын Давид родился 18 февраля этого года. После этого в семье звезд якобы начались скандалы.

31 марта Самойлова заявила, что подала на развод. Вину за крах семьи многодетная мать возложила на плечи Джигана.

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