В Лобне мужчина с коронавирусом явился к врачам без предупреждения

Из-за него на карантин отправили все медучреждение

Следственный комитет начал проверку информации о нарушении санитарно-эпидемиологических правил одним из пациентов больницы, который был заражен COVID-19.

Инцидент произошел в подмосковном городе Лобня. Мужчина, имеющий положительный результат на коронавирусную инфекцию, самостоятельно пришел в местную больницу на рентген. При этом никого о своем диагнозе из медперсонала не предупредил.

Ряд СМИ сообщили, что мужчина находился под наблюдением в московской больнице, но, узнав результат своего теста, решил сменить место жительства.

По данным Life.ru, поликлинику при больнице закрыли на карантин, персонал и пациентов проверяют на наличие COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"