ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Лобне мужчина с коронавирусом явился к врачам без предупреждения

21:38
  • среда
  • 01 апреля 2020

Из-за него на карантин отправили все медучреждение

Следственный комитет начал проверку информации о нарушении санитарно-эпидемиологических правил одним из пациентов больницы, который был заражен COVID-19.

Инцидент произошел в подмосковном городе Лобня. Мужчина, имеющий положительный результат на коронавирусную инфекцию, самостоятельно пришел в местную больницу на рентген. При этом никого о своем диагнозе из медперсонала не предупредил.

Ряд СМИ сообщили, что мужчина находился под наблюдением в московской больнице, но, узнав результат своего теста, решил сменить место жительства.

По данным Life.ru, поликлинику при больнице закрыли на карантин, персонал и пациентов проверяют на наличие COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пациент в кабинете врача
Пациент в кабинете врача
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.