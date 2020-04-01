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Более тысячи россиян привлечены к ответственности за нарушение карантина

23:00
  • среда
  • 01 апреля 2020

Полиция строго следит за приезжающими из-за рубежа

МВД России привлекло к административной ответственности за нарушение карантина 1250 человек, которые вернулись на родину из-за рубежа.
В МГД утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции

По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями", - сообщили в МВД.

Ранее в полиции сообщили, что россияне, находящиеся в самоизоляции, добросовестно соблюдают режим. По всей стране зафиксировано незначительное число нарушений.

Согласно предписанию Роспотребнадзора, граждане, прилетевшие из-за границы, должны соблюсти 14-дневный карантин.

Все остальные россияне с 30 марта обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции во избежание распространения коронавируса. Граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных. При этом гулять с собаками разрешено только в радиусе 100 метров от жилища.

Москва учла мировой опыт: за нарушение режима самоизоляции будут штрафовать

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