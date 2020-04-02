Работа онкоцентра Блохина нарушена из-за заболевшей коронавирусом сотрудницы

В одном из отделений приостановлена госпитализация

В онкологическом центре имени Блохина в Москве перестали госпитализировать пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей после того, как у одной из сотрудниц диагностировали коронавирус.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе медцентра, женщина неделю находится на самоизоляции. В настоящее время выясняется, с кем она контактировала из коллег и пациентов.

Информацию о том, будут ли пациенты из отделения химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей переведены в другие больницы или их лечение отложат, пообещали сообщить позже в четверг. Пациентов отделения попросили соблюдать изоляционный режим.

Ранее коронавирус выявили у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. По словам медика, он чувствует себя хорошо, продолжает дистанционно работать и проводить телеконсультации, изолировавшись в своем кабинете.

Коллеги Проценко рассказали, что клиника, где лечат пациентов с COVID-19, продолжает работать в обычном режиме. Все врачи соблюдают необходимые меры безопасности.

В связи с тем, что на прошлой неделе больницу в Коммунарке посещал Владимир Путин и общался с руководителем медучреждения, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что глава государства регулярно сдает тесты на коронавирус и с ним все в порядке. Сергей Собянин, который неоднократно встречался с Денисом Проценко, также здоров. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

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