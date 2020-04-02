Почему мир оказался не готов к пандемии коронавируса

Об этом рассказал член-корреспондент РАН Александр Горелов

Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад? В каких случаях действительно необходимо самостоятельно сдавать тест на коронавирус? И почему мир оказался не готов к пандемии?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов.

"В последние годы человечество не знало эпидемий или пандемий такого масштаба. Поэтому все немного успокоились, поэтому не многие системы здравоохранения оказались готовы к встрече с новым возбудителем, которым оказался COVID-19. А кардинальное отличие в масштабах распространения инфекции состоит, прежде всего, в организации медицинской помощи", - рассказал он.

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