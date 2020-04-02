Самолет с российской медпомощью прибыл в Нью-Йорк

Россия оказала помощь США после телефонного разговора Путина и Трампа

В США прибыл российский самолет с медицинскими материалами и оборудованием для врачей и вирусологов.

Борт ВКС приземлился в Нью-Йорке - там сейчас самая сложная ситуация с распространением коронавируса. После разгрузки он сразу отправится обратно, передает "Газета.Ru".

Россия оказала помощь американцам после телефонного разговора лидеров двух стран. В Соединенных Штатах уже 215 тысяч человек заразились COVID-19, умерли более пяти тысяч. Дональд Трамп тем временем объявил о начале масштабной операции по борьбе с наркотиками. По его словам, преступные группировки могут воспользоваться ситуацией с пандемией.

В Италии - второй в мире по числу заболевших - продолжают работать российские военные врачи, они начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале города Бергамо. В Ломбардии впервые за время карантина нет роста числа заражений коронавирусом.

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