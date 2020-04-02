Названы сроки завершения вспышки коронавируса

Пик заболеваемости еще не пройден

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще не пройден. Он ожидается к середине следующей недели, 8-10 апреля, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров.

Эксперт считает, что завершится вспышка с наступлением тепла. "То, что, в конце концов, кончится к лету, это точно", — сказал Никифоров в эфире Первого канала. Специалиств ФМБА пояснил, что у инфекций такого типа наблюдается подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель.

По данным оперативного штаба, общее число заболевших в России достигло 2777. Зараженные COVID-19 зарегистрированы в 75 российских регионах. В Роспотребнадзоре выразили мнение, что нерабочую неделю - а, соответственно, и режим самоизоляции для россиян следует продлить.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"