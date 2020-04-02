Последние данные о коронавирусе в России на утро 2 апреля

В стране более 2,7 тысячи подтвержденных случаев

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели. Окончание вспышки произойдет через 10-12 недель после этого. Такой прогноз дал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров.

Накануне Оперативный штаб сообщил, что за сутки в стране выявлено 440 новых случаев коронавируса. Всего с начала вспышки диагноз подтвержден у 2777 человек. 24 пациента скончались. На утром, по данным карты распространения коронавируса, инфицированных 2780, скончались 30 человек.

Лидером по заболеваемости остаются США. Там Cvid-19 подтвержден у 215 тысяч человек, умерли более пяти тысяч. В Италии число заболевших превысило 110 тысяч. Скончались 13155 зараженных.

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