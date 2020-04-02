Раскрыта опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом

В этом случае возможны ошибки при тестировании

Ученые пришли к выводу, что одновременное заражение и гриппом, и коронавирусом опасно как для самого пациента, так и для окружающих.

В китайский госпиталь попал 69-летний мужчина с высокой температурой и сухим кашлем. У него диагностировали грипп, а три теста на наличие коронавируса дали отрицательный результат. Дальнейшее исследование показало, что мужчина болен и гриппом, и COVID-19.

Как пишут "Известия" со ссылкой на российских специалистов, люди нередко подхватывают сразу два заболевания. Сочетание вирусов ухудшает прогноз на выздоровление, особенно если у пациента есть хронические болезни.

"Грипп в основном поражает верхние дыхательные пути, а COVID-19 - нижние. Это совершенно разные типы вирусов с непохожей эволюцией и биологией. В случае ослабления иммунной системы вероятность того, что инфицирование вторым попавшим в организм патогеном будет идти по более тяжелому сценарию, повышается", - рассказал доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что двойное заражение может приводить к ошибкам при тестировании. "Если же грипп вошел в активную фазу и присутствуют все его симптомы, а COVID-19 человек только приобрел, то есть концентрация коронавируса в физиологических жидкостях еще низкая, то во время тестов его не найдут", - заявил он. В этом случае пациент будет активно заражать людей коронавирусом, будучи уверен, что у него грипп.

Ранее ученые из Медицинского центра Стэнфордского университета установили, что люди с ОРВИ могут заразиться и коронавирусом. Как показало исследование, каждый десятый пациент с обычной простудой оказался носителем коронавируса.

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