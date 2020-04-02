Британский город заполонили дикие козы (видео)

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Улицы маленького городка Лландидно в Северном Уэльсе заполонили дикие козы. Из-за карантинных мер, объявленных в стране, они беспрепятственно гуляют по площадям и паркам, передает "Газета.Ru".
Вытаптывают лужайки, поедают цветы и живые изгороди. Местная полиция не успевает следить за передвижением животных. Пришельцы прибыли в город с морского побережья, где они пасутся уже долгие годы.
Ограниченные в передвижении из-за режима самоизоляции жители с удовольствием наблюдают за неожиданными соседями.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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