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В Калининград по морю доставили материалы для медцентров Минобороны

08:51
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Они получат самое современное оборудование

В Калининграде военные строители ударными темпами возводят один из 16 многофункциональных медицинских центров. Работы ведутся круглосуточно.
В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Все материалы и спецтехнику в регион поставляют по морю из портов Ленинградской области - без прохождения через территории сопредельных государств. В Балтийск уже прибыли 4 рейса, передает "ТВ Центр".

Строительство центров ведется по поручению Владимира Путина. Каждое такое медучреждение будет укомплектовано самым современным оборудованием. Пройти лечение там смогут военнослужащие, а в случае необходимости и гражданское население.

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Стройматериалы для медцентра в Калининграде
Стройматериалы для медцентра в Калининграде
Строительство медцентра в Калининграде
Строительство медцентра в Калининграде
Стройматериалы для медцентра в Калининграде
Стройматериалы для медцентра в Калининграде
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