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Нефть подорожала после максимального падения

08:55
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Трейдеры ожидают итогов встречи Трампа с главами компаний

Цены на нефть пошли вверх после очередного падения накануне. Днем ранее поступили сообщения о росте запасов энергоносителей в СШЩА, что и снизило стоимость черного золота. Однако сегодня трейдеров вдохновило известие о встрече президента США с главами крупнейших американских нефтяных компаний.
Цена на нефть упала до уровня 2002 года

Аналитики ожидают, что американский лидер обсудит с бизнесменами меры, которое могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен. На встречу в Белый дом приглашены гендиректор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс, глава Chevron Corp. Майк Вирт, руководители Occidental Petroleum Corp. и Continental Resources Inc. Вики Холлаб и Хэрольд Хамм.

Тем временем стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже к 7:50 по времени Москвы составила 26,23 доллара за баррель. Это почти на полтора доллара – или 6,02% - выше цены на закрытии предыдущей сессии. Майский фьючерс на нефть WTI на бирже в Нью-Йорке подорожал на 1,01 доллара - до 21,32 за баррель, передает "Интерфакс".

Эксперты отметили, что падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х годах. Нефть марки Brent подешевела на 65,6%, а марка WTI - на 66,5%.

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