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Как покупать продукты во время вспышки коронавируса

09:40
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в условиях пандемии

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по правильному выбору продуктов в период распространения COVID-19.
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Прежде всего, крайне не рекомендуется закупаться продукатми впрок. Торговые сети обеспечены товарами в полном объеме, а в просроченной пище могут завестись вредители. При выборе товара важно обращать внимание на его срок годности.

В магазинах следует протирать влажной салфеткой корзинки или ручки тележек. Или прикасаться к ним в перчатках. 

Отдавать предпочтение специалисты советуют запакованным продуктам, а также товару, который хранится при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары из холодильников стоит брать в последнюю очередь, пишут "Известия".

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается к середине следующей недели. Общее число заболевших в нашей стране превысило 2700 человек.

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