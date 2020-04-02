Как покупать продукты во время вспышки коронавируса

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в условиях пандемии

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по правильному выбору продуктов в период распространения COVID-19.

Прежде всего, крайне не рекомендуется закупаться продукатми впрок. Торговые сети обеспечены товарами в полном объеме, а в просроченной пище могут завестись вредители. При выборе товара важно обращать внимание на его срок годности.

В магазинах следует протирать влажной салфеткой корзинки или ручки тележек. Или прикасаться к ним в перчатках.

Отдавать предпочтение специалисты советуют запакованным продуктам, а также товару, который хранится при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары из холодильников стоит брать в последнюю очередь, пишут "Известия".

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается к середине следующей недели. Общее число заболевших в нашей стране превысило 2700 человек.

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