Заразившийся коронавирусом музыкант Адам Шлезингер умер в США

Ему было 52 года

Американский музыкант и композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер скончался в Нью-Йорке от осложнений, вызванных коронавирусом.

Шлезингер попал в больницу более недели назад. Его не стало утром в среду, 1 апреля. Информацию о кончине музыканта подтвердил его представитель Джош Грир, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Адам Шлезингер основал группу Fountains Of Wayne и коллектив Ivy. Он завоевал три премии "Эмми" за музыку к телевизионным шоу. В 1997 году его номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус" за композицию для фильма "То, что ты делаешь!" Тома Хэнкса.

Отметим, что США лидируют по число заболевших коронавирусом. Число инфицированных там превысило 205 тысяч. Свыше 4,5 тысячи человек скончались.

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