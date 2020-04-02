Скончавшиеся от коронавируса пациенты в Москве имели хронические заболевания

За сутки умерли трое пациентов

В Москве скончались еще трое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Оперативном штабе столицы, умершим было от 63 до 72 лет.

У всех скончавшихся также была подтверждена двусторонняя пневмония. Течение болезни осложнялось сопутствующими заболеваниями — кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет, артериальная гипертензия.

Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы, сообщили в штабе.

По данным на утром 2 апреля, в России подтверждено 2777 случаев заражения. 24 пациента скончались.

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