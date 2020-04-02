Россияне из-за коронавируса отказываются от наличных денег

Банки заявили о резком снижении спроса

Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в России резко снизился. По данным Сбербанка, объем продажи клиентам и выдачи со вкладов долларов США снизился на 25%. Наличный рубль также не особо востребован.

"Так, объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели существеннее обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% - в банкоматах", - сказано в сообщении кредитного учреждения.

По мнению представителей банка, снижение спроса на наличность говорит о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности. Россияне перестали скупать валюту и запасаться впрок бумажными деньгами.

Кроме того, считают эксперты, люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям. Они ограничили посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, с их помощью оплачивают покупки, передает "Интерфакс".

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