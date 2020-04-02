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Прилучный и Муцениеце получили шанс на воссоединение

09:35
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Они снова живут вместе

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, которые решили развестись после восьми лет брака, находятся вместе на карантине. 
Как живет Муцениеце после разрыва с Прилучным

Как пишет starhit.ru, Прилучный завершил съемки в Петербурге и вернулся в Подмосковье. Теперь звездная пара и их дети - четырехлетняя Мия и семилетний Тимофей - снова живут под одной крышей. 

Прилучный выложил в сториз Instagram видео, на котором он чистит машину вместе с сыном. Муцениеце показала Тимофея на прогулке. "Я надеюсь, вы гуляете вместе всей семьей", - прокомментировала снимок одна из подписчиц. Поклонники надеются, что самоизоляция из-за коронавируса даст им шанс воссоединиться и сохранить семью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Agata M (@agataagata)

Агата Муцениеце постоянно говорит о том, что она по-прежнему любит Павла Прилучного. Они сохранили нормальные отношения ради детей. Почему супруги решили развестись, неизвестно. Однако актриса намекала на то, что вина лежит на ее возлюбленном. "Накотовасил", - сказала она. 

Напомним, Муцениеце и Прилучный объявили о разводе в феврале . Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году - дочь Мия. 

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