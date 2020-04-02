Эксперт поддержал введение уголовной ответственности за распространение ложной информации

Вброс фейков сравнили с терроризмом

Распространение фейковых новостей – тот же терроризм. Подобная информация вызывает беспорядки, парализует экономику города – что, в свою очередь, влияет на рентабельность предприятий, отражается на работе и эффективности страны, считает основатель компании Group‑IB Илья Сачков. Эксперт уверен, что введение уголовной ответственности за подобные преступления вполне оправдано.

"Несмотря на то, что я за свободу слова в интернете, есть понятие "информационный терроризм". Есть сообщения, которые приводят к экономическим и другим последствиям... То, что сейчас мы имеем в интернете с распространением огромного количества фейк-информации по болезням - особенно это касается коронавируса - это является классическим терроризмом. Я полностью поддерживаю введение уголовного наказания за распространение подобных новостей", - заявил Сачков в интервью Агентству городских новостей "Москва".

Закон об уголовной ответственности за несоблюдение карантина подписал на днях президент России Владимир Путин. Одна из статей этого закона предполагает наказание за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации. Нарушителям грозят штрафы либо лишение свободы до пяти лет.

Эксперт подчеркнул: современные методы компьютерной криминалистики позволяют находить не только исполнителя, но и заказчика подобных вбросов. Фейки используют, в частности, в политических целях. Кроме того, заказывают их и те, кто пытается получить выгоду от нынешней сложной ситуации. К примеру, фармакологические компании заказывают атаки на своих конкурентов – или же рекламируют свою продукцию в качестве средства от борьбы с коронавирусом, отметил специалист. С точки зрения эксперта, в таких условиях введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации полностью оправдано.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"