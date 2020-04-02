Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

Москва мобилизует все необходимые мощности

Частные клиники Москвы включились в борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, город мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. Это очень сложная и тяжелая работа.

"Непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее, такая работа проводится практически круглые сутки. Тысячи людей работают на объектах", - написал мэр на своей странице в "Вконтакте".

В настоящее время для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в восьми городских стационарах. В середине апреля должен открыться лечебный корпус №6 городской клинической больницы имени Спасокукоцкого.

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