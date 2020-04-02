Подмосковную больницу закрыли из-за посетителя с коронавирусом

Почему некоторые заболевшие нарушают правила карантина?

В России за сутки коронавирусом заразился ещё 771 человек. Это последние данные оперативного штаба. В Москве диагноз COVID-19 подтвердился у 595 пациентов. Всего в России на текущий момент выздоровели 235 человек, 30 - скончались. Из-за подозрения на коронавирус под непрерывным медицинским наблюдением находятся выше 200 тысяч человек. Несмотря на действующий режим самоизоляции, некоторые заболевшие нарушают правила и подвергают смертельной опасности окружающих. Примеры такой преступной безответственности есть уже в нескольких субъектах.

Обращение врача как гром среди ясного неба. Работу поликлиники в подмосковной Лобне парализовал один пациент, передает "ТВ Центр". Мужчина пришел на рентгеновский снимок, зная, что у него подтвержден диагноз Covid-19. Но медикам об этом не сказал. Однако сработала система информирования о нарушении карантина.

Поликлиника закрыта, все отправлены на карантин. Ну а действия пациента теперь проверит Следственный комитет. Дознаватели пришли и в больницу в Сыктывкаре – там за считанные дни зафиксирован резкий скачок заболевших коронавирусом – свыше 50 человек. И это притом, что клиника находится на строгом карантине. Инфицировать людей мог один из врачей. Предположительно, он сам или его дети недавно побывали в европейской стране.

В борьбе с распространением коронавируса сейчас задействованы множество ведомств. Прежде всего, мобилизованы коммунальные службы. Машины со специальными устройствами – они распыляют обеззараживающие препараты – вышли на дороги в Казани.

В Армавире в дневное время скамейки в парках, автобусные остановки обрабатывают вручную. В соседнем Новороссийске к обработке улиц привлечены военные.

Из-за введенных ограничений для строительства многофункционального медицинского центра в Калининграде налажена бесперебойная доставка стройматериалов и техники кораблями Балтийского флота. В обход европейских границ.

Всё больше регионов вводят строгий режим самоизоляции. И за выявленные нарушения уже не профилактические беседы, а реальные штрафы. На Сахалине 12 человек привлечены к административной ответственности за прогулки по улицам без уважительной причины, еще одному местному жителю грозит наказание за распространение фейковой информации.

Проверки торговых центров сейчас идут в разных городах. Далеко не везде предприниматели закрыли магазины, торгующие бытовой техникой или, например, ювелирной продукцией. В столице прекратили работу свыше 40 тысяч магазинов, где нет товаров первой необходимости. Но поток покупателей в супер- и гипермаркеты сохраняется. Там принимают все необходимые меры предосторожности. Поверхности, которых чаще всего касаются люди, регулярно обрабатывают антисептиком. Рядом с кассами появилась разметка.

Мосгордума накануне утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции. В первый раз - это будет 4 тысячи рублей. За повторный выход из дома без уважительной причины - до 5 тысяч. Мера необходимая, так как не все до сих пор осознали серьезность ситуации.

Режим самоизоляции касается всех. Покидать квартиру можно, только чтобы обратиться за медицинской помощью или если есть угроза здоровью и жизни. На работу, если нельзя выполнять обязанности удаленно. Можно выходить в ближайший магазин или аптеку. Выгуливать домашних животных вблизи дома. Мусор тоже можно выносить в ближайший пункт сбора бытовых отходов.

Оптимизма добавляют новости от столичных врачей – из московских клиник за минувшие сутки были выписаны еще 25 выздоровевших пациентов. Таким образом, количество людей, поборовших заболевание, выросло до 140.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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