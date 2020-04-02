Несколько пассажиров из Таиланда сбежали из аэропорта во Владивостоке

Особые меры безопасности сейчас везде

Вопиющий случай преступной безответственности расследуют во Владивостоке. Пассажиры международного рейса самовольно покинули аэропорт, чтобы избежать двухнедельного карантина. Самолёт прибыл из Бангкока. Число заболевших в Таиланде сейчас превышает 1800 человек. И вернувшиеся на родину россияне могут оказаться переносчиками инфекции. Впрочем, большинство жителей Приморья к принимаемым мерам относятся с пониманием.

Подробности – в репортаже Ольги Скрипниковой

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