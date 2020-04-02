ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Несколько пассажиров из Таиланда сбежали из аэропорта во Владивостоке

11:53
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Особые меры безопасности сейчас везде

Вопиющий случай преступной безответственности расследуют во Владивостоке. Пассажиры международного рейса самовольно покинули аэропорт, чтобы избежать двухнедельного карантина. Самолёт прибыл из Бангкока. Число заболевших в Таиланде сейчас превышает 1800 человек. И вернувшиеся на родину россияне могут оказаться переносчиками инфекции. Впрочем, большинство жителей Приморья к принимаемым мерам относятся с пониманием. 

Подробности – в репортаже Ольги Скрипниковой

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пассажиры из Таиланда
Пассажиры из Таиланда
Удаленное обучение
Удаленное обучение
Аптека
Аптека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.