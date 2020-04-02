"Поставьте себя на мое место": Нурмагомедов об отмене боя с Фергюсоном

Их поединок срывается уже в пятый раз

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал людей, разочарованных отменой его боя с Тони Фергюсоном, с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Нурмагомедов сказал, что он не может рисковать своей жизнью ради поединка. В условиях, когда все страны борются с коронавирусом, а знаменитости призывают соотечественников оставаться дома, спортсмен не вправе своевольничать.

"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место", - написал Хабиб Нурмагомедов в Instagram.

Ранее спортсмен говорил, что он не может вылететь из России, чтобы попасть на бой с Фергюсоном. Недавно Нурмагомедову пришлось вернуться из США в Дагестан на время карантина.

Между тем Тони Фергюсон призвал UFC лишить россиянина чемпионского пояса. По его мнению, Нурмагомедов мог остаться в Штатах до закрытия международных границ. "Он испугался и убежал", - заявил боец.

Не исключено, что в ближайшее время руководство UFC найдет спортсмена, которого можно будет поставить против Фергюсона вместо Нурмагомедова.

Напомним, что бой Фергюсона и Нурмагомедова срывается уже пятый раз. Они еще ни разу не встречались в октагоне.

Хабиб Нурмагомедов провел за свою карьеру 28 боев, не потерпев ни одного поражения. На счету Тони Фергюсона 25 побед и три поражения. Их поединок называют одним из самым ожидаемых событий в мире спорта.

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