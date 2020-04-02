Число заболевших коронавирусом в мире приближается к миллиону

Что делают страны для борьбы с инфекцией?

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 900 тысяч человек. Самая сложная ситуация в США. По мнению экспертов, политики попросту упустили время на подготовку к эпидемии, пока болезнь бушевала в Китае. В итальянском регионе Ломбардия впервые не зафиксировано новых инфицированных. Именно там самоотверженно работают российские специалисты.

Число заболевших коронавирусом в мире неуклонно близится к миллиону. Погибших почти 50 тысяч. Печальный рекорд поставлен в США - 1243 жертвы за сутки. До этого больше было только в Италии. В Соединенных Штатах эпидемия идет по нарастающей, передает "ТВ Центр". Инфицированных уже 215 тысяч - больше всего в мире. Правительство принимает экстренные меры, но время явно было упущено.

Больше всего заболевших в Нью-Йорке. Власти закрыли город. Но обстановка на улицах явно далека от режима полной самоизоляции. Люди спокойно гуляют в парках. Полиция патрулирует, но никого не трогает. Зато охрана, видимо, потребуется главному инфекционисту США Энтони Фаучи. Стороннику самых жестких мер в борьбе с COVID-19 начали поступать угрозы. Ни их суть, ни источник не раскрываются, но как считает опубликовавшая информацию газета "Вашингтон пост", не исключено, что это могут быть представители консервативных кругов, выступающие за ослабление ограничений и возобновление экономической деятельности в стране. Как бы там ни было, ситуацию на очередном брифинге прокомментировал президент Трамп. Но как часто бывает, свел все к шутке: "Ему не нужна охрана. Его все любят".

А серьезно Трамп сообщил, что власти рассматривают возможность отмены внутренних авиарейсов в наиболее пораженные коронавирусом Штаты, прежде всего, в Нью-Йорк и Нью-Орлеан. Под вопросом до сих пор остается судьба авианосца "Теодор Рузвельт". Из 2700 членов команды около 200 больны коронавирусом. Однако сегодня Пентагон заявил, что не будет возвращать корабль в порт, а лишь усилит тестирование экипажа. Как он при этом будет выполнять боевые задачи, в военном ведомстве не уточнили. Причем, ранее сообщалось, что экипаж сойдет на берег, но затем, видимо, решили, что на земле и так много проблем.

В Госдепе США заявили: США и Россия продолжат помогать друг другу в борьбе с COVID-19. Но пока реальную поддержку Вашингтону оказала Москва. Накануне вечером самолет наших ВКС доставил за океан груз медицинского оборудования и средств защиты. Очевидцы рассказывают, что первым российский экипаж приветствовал диспетчер аэропорта Нью-Йорка.

Продолжается гуманитарная миссия российских военных специалистов-вирусологов в Италии. В эту страну они прибыли больше недели назад. В городе Бергамо они оборудуют отделение интенсивной терапии в местном госпитале и проводят противоэпидемическую обработку социально-значимых объектов: больниц и пансионатов для престарелых.

Российских военных благодарят и сотрудники пансионатов, и простые жители Ломбардии. Кстати, в регионе впервые за долгое время не зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

Третья страна мира, где число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек, Испания. Более 9 тысяч умерли. Врачи в клиниках буквально валятся с ног после многочасовых смен и задаются вопросом: почему превентивные меры не были приняты раньше.

В Испании - катастрофическая ситуация с заболеваемостью среди медперсонала, около 15 процентов всех случаев. На карантине с коронавирусом даже министр здравоохранения страны. Власти не устают призывать граждан к самоизоляции. Но следуют рекомендациям далеко не все. Пример максимального легкомыслия продемонстрировали в Израиле. На улицах начались бунты из-за введения больших штрафов за нарушение режима изоляции.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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