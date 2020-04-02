Скучать нет времени: допобразование перешло на дистанционный режим

Учителя дают наставления онлайн

Музыкальное искусство, основы робототехники, уроки вождения и даже спортивные тренировки - всё в режиме онлайн. Самоизоляция для многих - не повод приостанавливать любимые занятия. Ученики упорно оттачивают мастерство, педагоги внимательно следят за процессом.

Артисты детского музыкального театра "Домисолька" не теряют темп и ритм – вот только сейчас каждый занимается отдельно, у себя дома. В режиме онлайн - вокал, сольфеджио и хореография, передает "ТВ Центр".

Вместо балетного станка – подходящая домашняя мебель. В роли ассистентов – младшие братья и сёстры. За дисциплиной следят родители. В Зеленоградском дворце творчества занятия тоже по расписанию. Робототехника – теперь в формате видеоконференции. Отсутствующих нет. Онлайн-урок в автошколе – со всеми наглядными материалами. Тут же, в чате, можно задать вопрос учителю.

Как смешать цвета, создать тени и изобразить мельчайшие детали - всё это возможно объяснить удалённо. Урок – в прямом эфире. Вместе с учителем ребята шаг за шагом рисуют картину, показывают свои работы - и тут же получают обратную связь. Юлия Быстрова руководит художественными студиями во Дворце творчества имени Гайдара. Занимается с детьми разных возрастов. Сама проходила дистанционное обучение на разных курсах, и теперь для каждой группы разработала свой подход.

Для самых маленьких – тоже записи уроков с поэтапным созданием рисунка. Ребёнок может приступить к занятию в любое удобное время, а при желании – пересмотреть видео.

Александр Никитин преподаёт гитару почти 20 лет, но дистанционно - впервые. Часть видеоуроков записана заранее, остальное - в прямом эфире. Не только индивидуальные занятия, но даже репетиции целого ансамбля. Самоизоляция - самое время отточить мастерство.

Скучать просто нет времени. Уроки английского, разбор шахматных партий, диктант. В домашних условиях возможны даже тренировки по хоккею и фигурному катанию. Чтобы из самоизоляции выйти в самой отличной форме.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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